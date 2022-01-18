Германию призвали закрыть «Северный поток-2» в случае эскалации на Украине

Глава комитета по внешней политике бундестага социал-демократ Михаэль Рот призвал правительство ФРГ принять меры в отношении различных проектов с РФ, в том числе газопровода «Северный поток-2», в том случае, если Москва «спровоцирует» эскалацию на Украине и введет туда свои войска. Его цитату приводит издание Politico.

Говоря о невозможности вести дела как раньше, член бундестага, вероятно, призывает к закрытию ряда проектов — в том числе «Северного потока-2».

«Всем сторонам должно быть ясно, что в случае дальнейшей военной эскалации мы не можем просто вернуться к обычному ведению дел [с Россией]. Евросоюз должен выложить на стол все варианты, как можно отреагировать на агрессию», — подчеркнул он.

Рот особенно подчеркнул, что подобные вопросы касаются не только Германии, они должны обсуждаться в рамках ЕС.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в попытках спровоцировать конфликт, заявляя, что не собирается нападать. При этом в Киеве говорят об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.