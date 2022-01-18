Женщина сделала селфи на фоне тонущей машины

Жительница Канады сделала селфи на фоне машины, тонущей в реке Ридо недалеко от Оттавы. Об этом сообщает News Week.

Инцидент произошел рано утром 16 января. Уточняется, что машина провалилась под лед во время движения по замерзшей реке. Фото и видео с место событий было опубликовано в сети. «Она решила запечатлеть этот момент на фото, в то время как люди волновались и спешили помочь ей», — написала пользователь Twitter Линда Дуглас (Lynda Douglas).

Для спасения женщины очевидцы решили использовать каяк: они подтолкнули лодку, а когда канадка забралась на борт, вытянули каяк в безопасное место на веревке, прикрепленной к гидроциклу. Позже полиция похвалила участвовавших в спасении за сообразительность.

Ранее в Иркутской области на Братском водохранилище провалилась под лед машина с руководством местного ГИБДД, ехавшего с рыбалки.