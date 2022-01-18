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69-я параллель

В российском регионе «танец» северного сияния попал на видео

Житель Мурманска снял на видео переливы северного сияния из-за солнечного ветра

В Мурманской области местный житель запечатлел «танец» северного сияния, который, по его словам, произошел из-за солнечного ветра. Видео с попавшим на него природным явлением мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах снято свечение на фоне темно-синего неба, которое переливается различными оттенками. Житель российского региона написал, что не использовал ускорение в ролике.

«Как есть, за счет большой скорости солнечного ветра, сияние "танцевало" по небу быстро и ярко, переливаясь разными цветами», — написал автор видео.

Северное сияние может наблюдаться и в более южных широтах. Так, в 2015 году жители средней полосы России стали свидетелями этого природного явления. В институте прикладной геофизики РАН объяснили сияние сильной магнитной бурей.

Никита Абрамов
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