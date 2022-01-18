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Детский омбудсмен предложила давать педофилам пожизненное «после первой жертвы»

Детский омбудсмен Волынец призвала давать педофилам пожизненное «после первой жертвы»
Ирина Волынец

Ирина Волынец . Фото: Александр Щербак / ТАСС

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила назначать педофилам пожизненное заключение сразу после первой доказанной жертвы. К этому она призвала в разговоре с News.ru.

По словам Волынец, большинство, кто отсидел за педофилию, выходят и повторяют то же самое. Омбудсмен назвала педофилию системным сбоем личности и отметила, что многие родители склоняется к мысли, что «этих нелюдей нужно изолировать от общества сразу же после первого преступления». Первая доказанная жертва часто является не единственной, подчеркнула она.

Вместе с тем омбудсмен напомнила о низкой раскрываемости подобных уголовных дел из-за того, что «дети часто боятся об этом говорить, стесняются, не все понимают в силу возраста, что с ними происходит».

18 января депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних.

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Юлия Ямпольская
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