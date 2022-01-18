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Девушка объелась суши и попала в больницу

TikTok-блогерша переела суши и попала в больницу с диагнозом «гастроэзофагеальный рефлюкс»

Блогерша из США по имени Даниэль Шапиро показала в видео для TikTok, что была вынуждена обратиться к врачу после того, как объелась суши в ресторане. После плотного ужина девушка ощутила сильную боль в желудке, которая усилилась утром, пишет Daily Mail. В больнице девушке поставили диагноз «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь».

Шапиро опубликовала видео, в котором сначала продемонстрировала, что попала в больницу и лежит на койке. «Да, это я. Вы, наверное, задаетесь вопросом, как я оказалась в этой ситуации», — говорится в ролике. Следом девушка продемонстрировала, как перед попаданием в медицинское учреждение ела суши в ресторане.

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Как сообщило Daily Mail, блогерша посетила ресторан, в котором необходимо внести определенную сумму за человека и можно заказывать сколько угодно блюд. Шапиро воспользовалась шансом и съела 32 ролла, один мисо-суп, четыре пельменя гедза, миску соевых бобов, а также два жареных перца халапеньо. За ужин она заплатила 50 долларов (около 3800 рублей).

Ночью у тиктокерши сильно болел желудок, однако она не придала большого значения симптому. Наутро ей не полегчало. «У меня были сильные боли в желудке и груди, мне было тяжело делать глубокие вдохи», — описала свое состояние Шапиро. Близкие девушки отвезли ее в больницу. Медики диагностировали блогерше гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) — хроническое заболевание, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод. Девушке выписали необходимое лекарство.

По словам Шапиро, симптомы болезни исчезли полностью только спустя несколько дней. Тиктокерша призналась, что, несмотря на инцидент, по-прежнему планирует есть суши, однако в следующий раз намерена делать это осторожнее.

Маргарита Щигарева
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