Британию призвали приготовиться к кризису из-за угрозы России

Чиновников в МИД Великобритании призвали подготовиться к кризису из-за угрозы России, которая якобы готовит нападение на Украину. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, на этой неделе сотрудникам Форин-офиса сказали готовиться к тому, чтобы в любой момент войти в кризисный режим. «Это крайне критическая работа, которая формирует и защищает европейское пространство», — говорилось в обращении.

Ряду чиновников уже поручили работать над планом действий в непредвиденных обстоятельствах и стратегическими коммуникациями. Запуск такого режима будет означать, что британские официальные лица и дипломаты срочно пересмотрят свою работу и направят все силы на урегулирование ситуации на границе РФ и Украины — в том числе разработку санкционных пакетов. Такие опасения связаны с тем, что Москва якобы готовится напасть.

Британия уже вводила такие кризисные режимы: например, в связи с пандемией COVID-19 или выводом войск из Афганистана.