Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британию призвали приготовиться к кризису из-за угрозы России

Bloomberg: Форин-офис призвали готовиться к кризису из-за вторжения РФ на Украину

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

Чиновников в МИД Великобритании призвали подготовиться к кризису из-за угрозы России, которая якобы готовит нападение на Украину. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, на этой неделе сотрудникам Форин-офиса сказали готовиться к тому, чтобы в любой момент войти в кризисный режим. «Это крайне критическая работа, которая формирует и защищает европейское пространство», — говорилось в обращении.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

Ряду чиновников уже поручили работать над планом действий в непредвиденных обстоятельствах и стратегическими коммуникациями. Запуск такого режима будет означать, что британские официальные лица и дипломаты срочно пересмотрят свою работу и направят все силы на урегулирование ситуации на границе РФ и Украины — в том числе разработку санкционных пакетов. Такие опасения связаны с тем, что Москва якобы готовится напасть.

Британия уже вводила такие кризисные режимы: например, в связи с пандемией COVID-19 или выводом войск из Афганистана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США пообещали Украине новую военную помощь
В российском детсаду воспитатель обмазала детей майонезом в наказание
Вышедший по УДО российский уголовник получил новый срок за кражу и изнасилование
Раскрыто опасное влияние вышек 5G на полеты
Легенда сборной России высказался о первом небинарном спортсмене на Олимпиаде
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Кулеба дал совет украинцам на случай агрессии России
Британию призвали приготовиться к кризису из-за угрозы России
Муж решил пошутить над женой и сам стал жертвой розыгрыша
В крупнейшей пустыне мира выпал снег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter