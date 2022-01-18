Объяснена неизбежность военной эскалации между Россией и США

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов объяснил неизбежность военной эскалации между Россией и США. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что Соединенные Штаты не изменят свою политику до тех пор, пока не осознают, что она подрывает их собственную безопасность.

Специалист отметил, что пока с угрозой войны сталкивается только Украина, Вашингтон не станет отказываться от намеченного курса. Однако ситуация может измениться, если США сами столкнутся с реальной угрозой войны, в том числе ядерной.

Видимо, мы будем вынуждены пройти через подобный цикл усиления военной напряженности для того, чтобы выйти на новые правила игры, для того, чтобы выйти на новые меры и новые принципы, как было в прошлую холодную войну. К сожалению, без Карибского и Берлинского кризисов не было бы разрядки

По словам Суслова, в настоящий момент между США и Россией наблюдается дисбаланс сил. У границ США меньше российских стратегических вооружений, чем американских — у российских границ. Более того, у американских границ нет военных союзников России или российских военных баз.

У Москвы есть два вариант восстановления баланса, считает специалист. Первый и наиболее предпочтительный — согласие США с российскими предложениями по гарантиям безопасности. «Второй вариант: Россия принимает ответные меры, и более часто российские подводные лодки с ракетами на борту, в том числе с ядерными боеголовками, и российская стратегическая авиация с ракетами на борту, в том числе с ядерными боеголовками, появляются у американских границ», — сказал политолог.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США. Авторы издания сравнили этот сценарий с Карибским кризисом 1960-х, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе.

