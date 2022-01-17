Россия «намекнула» на перемещение ракет ближе к берегам США

Западные дипломаты заявили, что на переговорах их коллеги из России намекнули на перемещение ядерных ракет «ближе к берегам США». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.

По словам источника, Москва пойдет на это в случае, если Запад не примет требования Кремля о гарантиях безопасности в Европе.

Каким именно образом выражались намеки, в тексте не уточняется. Кроме того, издание не приводит информацию о странах и территориях, расположенных «ближе к берегам США». При этом уточняется, что такое решение поможет сократить время подлета к цели до пяти минут. Авторы статьи сравнили подобные намерения с Карибским кризисом начала 1960-х годов, когда СССР разместил атомное оружие на Кубе.

НАТО и переговоры по безопасности

16 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу CBC заявил, что альянс предложил России провести переговоры по безопасности в Европе, включая ситуацию вокруг Украины, однако пока не получил ответа.

Нет, они не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения Йенс Столтенберг Генсек НАТО

В этом же интервью он ответил на требования о выводе военных из стран альянса. По его словам, НАТО не согласится с выводом своих военных из стран, присоединившихся к Североатлантическому альянсу после 1997 года.

Конечно же, мы также не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО. Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Кроме того, Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, в том числе ядерных.

Мы готовы участвовать в сбалансированных, верифицируемых мерах по сокращению вооружений — обычных и ядерных ракет, а также во многих других мерах, которые будут полезны для России и для НАТО Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Новая холодная война

Как в США, так и в России политики в последнее время отмечают признаки холодной войны. Так, член палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол утвердительно ответил на соответствующий вопрос корреспондента CNN. Журналист спросил Маккола, считает ли он, что уже началась холодная война с Россией.

Да. Да, потому что я думаю, что (президент России Владимир) Путин вновь почувствовал здесь запах слабости Майкл Маккол Член палаты представителей конгресса США

При этом замглавы МИД России Александр Грушко 12 января заявил, что для обеспечения безопасности в Европе Североатлантический альянс вернулся к использованию инструментов времен холодной войны. Грушко отметил ухудшение «ландшафта безопасности» в Европе, обвинив в этом НАТО.

Он также добавил, что во главу угла альянс ставит сдерживание России и выделяет на это колоссальные ресурсы. Кроме того, Грушко возложил на НАТО ответственность за полную деградацию системы контроля за вооружениями, которая по итогам Холодной войны сложилась между Россией и альянсом. В том числе он напомнил про развал договоренностей по РСМД, инициированный США.

Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, использовать какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности Александр Грушко Замглавы МИД России

Переговоры по безопасности

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса. 13 января прошло совещание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где обсуждались российские предложения.