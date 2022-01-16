Глава НАТО ответил на требования о выводе военных из стран альянса

НАТО не согласится с выводом своих военных из стран, присоединившихся к североатлантическому альянсу после 1997 года. Об этом он заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, франгемент которого опубликован на сайте телеканала.

«Конечно же, мы также не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО. Тогда они будут своего рода членами НАТО второго сорта, мы никогда это не сделаем»

17 декабря министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника и, в частности, отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

В ответ на это Столтенберг заявил, что компромисс между Россией и альянсом о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен.