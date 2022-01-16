В США заявили о начале новой холодной войны с Россией

Член палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол утвердительно ответил на вопрос о начале новой холодной войны с Россией. Он заявил об этом телеканалу CNN.

Корреспондент спросил Маккола, считает ли он, что началась холодная война с Россией.

«Да. Да, потому что я думаю, что (президент России Владимир) Путин вновь почувствовал здесь запах слабости», — сказал конгрессмен.

Он назвал серьезной сложившуюся в Европе ситуацию, добавив, что не исключена вероятность крупнейшего со времен Второй мировой войны военного конфликта. По его словам, США и НАТО должны сдерживать Россию, однако они не предпринимают достаточных действий, а просто ведут жесткую риторику. Республиканец добавил, что следует больше говорить о «продаже оружия Украине».

Ранее в январе замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что для обеспечения безопасности в Европе Североатлантический альянс вернулся к использованию инструментов времен холодной войны. Грушко отметил ухудшение «ландшафта безопасности» в Европе, обвинив в этом НАТО. Он также добавил, что во главу угла альянс ставит сдерживание России и выделяет на это колоссальные ресурсы.

