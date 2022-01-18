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Мачеха явилась на свадьбу в белом платье и разозлила падчерицу

Женщина пришла на церемонию бракосочетания падчерицы в похожем на свадебное платье наряде

Фото: Unsplash

Мачеха пришла на свадьбу падчерицы в белом наряде и разозлила виновницу торжества. Соответствующая история появилась на Reddit.

Анонимная пользовательница платформы разместила пост, в котором описала неприятную историю, связанную с празднованием ее церемонии бракосочетания. По словам девушки, ее мачеха, имя которой не указано, явилась на мероприятие в белом наряде, который похож на свадебный.

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Героиня материала прикрепила фото, на котором видно, что платье женщины длины миди с длинными рукавами украшено кружевами, дополняют наряд черные ботинки на шнурках.

Пользователей сети возмутило поведение мачехи, и они принялись критиковать ее поступок в комментариях под публикацией. «Это просто хамство. Зачем она это сделала?», «Она точно хочет затмить свою падчерицу», «Это уже за рамками здравого смысла», «Женщине явно не хватает внимания», «Отвратительно», — высказывались юзеры.

В ноябре золовка без приглашения явилась на свадьбу в белом платье и разозлила невесту. Анонимная подруга невесты объяснила, что родственница жениха показала возлюбленным платье, которое она купила на свадьбу. Увидев белый наряд, пара разозлилась и объяснила ей, что он неуместен, поскольку его фасон слишком похож на подвенечный. Однако несмотря на запрет, она пришла на церемонию в этом платье.

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Таисия Косинцева
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