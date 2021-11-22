Золовка без приглашения явилась на свадьбу в белом платье и разозлила невесту

Сестра жениха без приглашения явилась на церемонию бракосочетания в белом наряде и вывела пару из себя. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимная подруга невесты объяснила, что родственница жениха показала возлюбленным платье, которое она купила на свадьбу. Увидев белый наряд, пара разозлилась и объяснила ей, что он неуместен, поскольку его фасон слишком похож на подвенечный.

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Золовка обиделась и заявила, что навсегда перестанет общаться с братом, если он женится на своей возлюбленной. В ответ на это жених отозвал свое приглашение и не разрешил сестре приходить на праздник. Однако несмотря на запрет, она пришла на церемонию в белом наряде. Подруга невесты также прикрепила к посту кадр, на котором девушка изображена среди гостей в белом сверкающем платье длины макси с глубоким декольте и высоким разрезом на ноге.

Пользователи сети раскритиковали поступок золовки в комментариях под публикацией. «Я подумал, что на снимке невеста», «И как ей не стыдно. Она опозорила сама себя», «Честно говоря, мне стыдно за то, что жених позволил ей остаться на празднике. Сочувствую невесте», «Я в шоке от женщин, которые занимаются подобными вещами. А жених вообще — странный человек», «Отвратительно», — высказывались они.

Ранее в ноябре невеста раскрыла главную ошибку перед подготовкой к свадьбе. На размещенных в сети кадрах Николь Пеллегрино (Nicole Pellegrino) порекомендовала не показывать гостям свое свадебное платье до праздника. По ее словам, их негативная реакция может сказаться на самочувствии невесты перед церемонией.