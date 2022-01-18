Россиян предупредили об опасности использования публичного Wi-Fi

Директор центра Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь предупредил россиян об опасности использования публичного Wi-Fi. По его словам, злоумышленники могут украсть пароль пользователя путем перехвата при входе в аккаунты, передает РИА Новости.

«Взломать аккаунт легко, если он защищен слабым паролем. При этом вероятность успешного взлома возрастает в разы, если этот пароль ранее использовался для входа в другие учетные записи. Злоумышленники используют базы утекших паролей от других сервисов, чтобы попытаться войти в необходимый», — уточнил эксперт, добавив, что существуют специальные программы, которые перебирают варианты паролей. Чем он проще — тем быстрее происходит взлом.

Бондарь отметил, что еще одной распространенной уловкой является отправка писем с просьбой сменить пароль для безопасности. Специалист порекомендовал придумывать сложные, уникальные пароли из букв в разном регистре, символов и цифр, а также не повторять их в разных аккаунтах.

Эксперт добавил, что следует внимательно изучать страницы, на которых требуется ввести свои учетные данные, а также избегать входа на важные сервисы через публичный Wi-Fi с незащищенной точкой доступа.

К утечке данных может привести и небезопасное хранение паролей — если они расположены в незащищенных устройствах или их браузерах, их можно похитить с помощью вредоносных программ. Бондарь также дал совет настроить двухфазную аутентификацию, например, с помощью пароля и кода в СМС.

Ранее исследователи нашли уязвимость в популярном у россиян браузере Safari. Эта особенность позволяет узнать историю браузера, а также имена пользователей Google. Когда пользователь посещает какой-либо сайт, Safari создает базу данных с недавней активностью юзера, к которой могут иметь доступ другие сайты.

