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Популярный арабский курорт ужесточил правила въезда для россиян

Туристы, желающие избежать карантина в Абу-Даби, обязаны иметь справку о ревакцинации

Фото: Shutterstock

Власти Абу-Даби ужесточили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает портал Arab News.

Все приезжающие на популярный арабский курорт путешественники, имеющие две прививки против COVID-19, больше не считаются полностью вакцинированными. Теперь туристы, желающие избежать карантина, обязаны предъявить справку о введении бустерной дозы.

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«Туристы больше не считаются полностью привитыми, если они не прошли ревакцинацию по крайней мере через шесть месяцев после введения второй дозы двухкомпонентной вакцины», — говорится в сообщении правительства ОАЭ.

Отдыхающим также напомнили, что для посещения Абу-Даби потребуется ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до пересечения границы, и установленное на мобильный телефон приложение Al Hosn.

Ранее в январе еще одна страна ужесточила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян — власти Словении ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в республике. Для въезжающих без карантина в страну сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа.

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Валентина Процкова
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