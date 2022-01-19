Популярный арабский курорт ужесточил правила въезда для россиян

Власти Абу-Даби ужесточили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает портал Arab News.

Все приезжающие на популярный арабский курорт путешественники, имеющие две прививки против COVID-19, больше не считаются полностью вакцинированными. Теперь туристы, желающие избежать карантина, обязаны предъявить справку о введении бустерной дозы.

«Туристы больше не считаются полностью привитыми, если они не прошли ревакцинацию по крайней мере через шесть месяцев после введения второй дозы двухкомпонентной вакцины», — говорится в сообщении правительства ОАЭ.

Отдыхающим также напомнили, что для посещения Абу-Даби потребуется ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до пересечения границы, и установленное на мобильный телефон приложение Al Hosn.

Ранее в январе еще одна страна ужесточила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян — власти Словении ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в республике. Для въезжающих без карантина в страну сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа.