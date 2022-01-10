Еще одна европейская страна ужесточила правила въезда для россиян из-за COVID-19

Еще одна европейская страна ужесточила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян — власти Словении ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в республике. Об этом в понедельник, 10 января, пишет РИА Новости.

«Для въезжающих без карантина в Словению сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа», — говорится в сообщении. Срок действия антиген-теста также уменьшается до 24 часов.

Кроме того, с 10 января пользоваться любым общественным транспортом в стране могут только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом — ковид-сертификатом. При этом отмечается, что ношение маски в транспорте обязательно для всех пассажиров.

Ранее в декабре представители туротрасли назвали россиянам зарубежные направления, которые могут стать достойной заменой отечественным горнолыжным курортам. Доступными направлениями для отечественных туристов являются Болгария, Сербия, Турция и Словения.