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Еще одна европейская страна ужесточила правила въезда для россиян из-за COVID-19

С 10 января в Словении сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Еще одна европейская страна ужесточила правила въезда для иностранцев, в том числе россиян — власти Словении ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в республике. Об этом в понедельник, 10 января, пишет РИА Новости.

«Для въезжающих без карантина в Словению сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа», — говорится в сообщении. Срок действия антиген-теста также уменьшается до 24 часов.

Кроме того, с 10 января пользоваться любым общественным транспортом в стране могут только лица с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательным тестом — ковид-сертификатом. При этом отмечается, что ношение маски в транспорте обязательно для всех пассажиров.

Ранее в декабре представители туротрасли назвали россиянам зарубежные направления, которые могут стать достойной заменой отечественным горнолыжным курортам. Доступными направлениями для отечественных туристов являются Болгария, Сербия, Турция и Словения. 

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Валентина Процкова
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