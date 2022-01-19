В Алма-Ате перекрыли улицы из-за антитеррористической операции

Полиция перекрыла некоторые улицы в Алма-Ате из-за проведения антитеррористической операции. Об этом в среду, 19 января, сообщает Tengrinews.

Так, будет временно перекрыто дорожное движение на участках проспекта Абылай хана и улицы Толе би.

«Просим граждан с пониманием отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД», — заявили в пресс-службе городского департамента полиции.

Накануне власти Алма-Аты сообщили, что с начала антитеррористической операции в городе были задержаны более 2,7 тысячи человек. Изъята 131 единица огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов. В ходе массовых беспорядков в Алма-Ате погибли 160 человек, среди них 11 сотрудников правоохранительных органов.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо. Экономические требования быстро сменились политическими, а демонстрации вылились в массовые беспорядки. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами.