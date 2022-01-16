Названо число погибших во время беспорядков в Алма-Ате

В результате беспорядков в Алма-Ате погибли 160 человек, из них 11 человек были силовиками, а 149 — гражданскими лицами. Как сообщает РИА Новости, такое число назвал начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

«11 сотрудников правоохранительных органов и 149 гражданских лиц», — сказал Таймерденов, отвечая во время брифинга на вопрос о количестве погибших

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре после этого митингующие потребовали отставки правительства, проведенияновых выборов и рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента страныНурсултана Назарбаева.

Протест перерос в беспорядки, которые сопровождались захватом правительственных зданий и мародерством. Во время беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 полицейских и военнослужащих. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате.