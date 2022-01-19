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Японские спецназовцы заразились коронавирусом во время учений с военными из США

40 японских спецназовцев заразились COVID-19 на учениях с пехотинцами США в Калифорнии

Фото: Nick Oxford / Reuters

Во время учений с Корпусом морской пехоты США в штате Калифорния 40 японских спецназовцев заразились новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Сухопутные Силы самообороны Японии.

Отмечается, что заболевание у спецназовцев протекает бессимптомно, о заражении стало известно после получения результатов ПЦР-тестов. Силы самообороны также передали, что сейчас спецназовцы изолированы на американской военной базе.

Всего на учения командованием подразделения по обороне удаленных островов (расположено в городе Сасебо, префектура Нагасаки) были отправлены 190 человек. Совместно с американскими военными японцы отрабатывали быстрое развертывание морских десантов. Все они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 перед отъездом из Японии.

13 января стало известно, что омикрон-штамм COVID-19 распространился по всей территории Японии. В тот день впервые за четыре месяца число заражений за сутки превысило цифру в 13 тысяч случаев. Новый омикрон-штамм COVID-19 был обнаружен на территории всех 47 префектур.

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Николай Чигасов
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