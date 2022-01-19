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Гузеева рассказала о своем браке по расчету

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что была замужем за американцем ради жизни в США

Фото: @_larisa_guzeeva_

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в эфире телепрограммы «Давай поженимся!» призналась, что однажды вышла замуж по расчету за американца. Артистка заявила, что вступила в брак ради жизни в США. Выпуск шоу опубликован на сайте Первого канала.

Одним из женихов выпуска «Давай поженимся!» стал 44-летний мужчина по имени Александр, который 17 лет назад переехал в Майами и занялся там ресторанным бизнесом. По словам жениха, в США он пытался построить отношения с американкой и итальянкой, однако их романы не сложились из-за разницы в менталитете.

Слушая гостя программы, Гузеева вспомнила свой опыт отношений с мужчиной из США. «У меня был американский муж как-то. Это было в конце 80-х», — рассказала телеведущая.

Она призналась, что вступила в брак с мужчиной от безысходности: с помощью замужества ведущая хотела переехать в США. «Я понимаю, что я для него была шоколадная конфетка с ликером, с трюфелем и так далее. А он был обыкновенный *** », — поделилась Гузеева.

Ранее Гузеева в эфире Первого канала смутила жениха-стриптизера. Ведущая сделала мужчине несколько комплиментов и пошутила о том, что в других обстоятельствах могла бы завязать с ним роман. Артистка дважды назвала жениха хорошеньким и отметила, что «такого красавчика нельзя не взять».

Асель Минбаева
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