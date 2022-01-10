Гузеева в эфире Первого канала смутила жениха-стриптизера

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в эфире телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале смутила жениха по имени Юрий, который сообщил, что работал стриптизером. Ведущая сделала мужчине несколько комплиментов и пошутила о том, что в других обстоятельствах могла бы завязать с ним роман. Выпуск шоу опубликован на сайте Первого канала.

Как только Юрий сел за стол к ведущим, Гузеева сразу сделала ему комплимент. Телеведущая дважды назвала жениха хорошеньким и отметила, что «такого красавчика нельзя не взять».

Жених рассказал, что прожил в браке 15 лет, однако в конце концов супруга ушла от него к другому. «Вот дура. Что она там лучшего могла найти?» — отреагировала Гузеева.

Когда ее соведущая Роза Сябитова завела разговор про деньги, Гузеева вступилась за Юрия и заявила, что в отношениях с ним деньги — это не главное. «Юра, я думаю, что сейчас вас посмотрит по телевизору такое количество женщин классных, которые придут за вас бороться. Вы так смотрите... Вот если бы я была моложе лет на 15 и вы работали, например, такелажником или вторым оператором и мы были бы в полугодовой экспедиции где-нибудь во Владивостоке. Вы бы глазками своими... ухохотала бы», — заключила телеведущая.

Ранее Гузеева рассказала, как из ревности напала с туфлей в руках на поклонницу своего первого мужа Ильи Древнова в туалете Дома кино. Девушка была ассистенткой по актерам и постоянно звонила супругу телеведущей.