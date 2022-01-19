Раскрыто число россиян в тюрьмах и СИЗО Белоруссии

Посольство России в Белоруссии раскрыло число граждан РФ, которые находятся в тюрьмах и СИЗО республики. Об этом в среду, 19 января, сообщает РБК.

346 россиян отбывают наказание в белорусских тюрьмах, еще 109 находятся под арестом — всего 455 граждан. Такие данные предоставила дипмиссия в ответ на запрос издания. При этом в письме посольства указано, что информация последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.

В правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» рассказали, что преследование как минимум 11 россиян связано с массовыми протестами, охватившими Белоруссию в августе 2020 года. Семерым уже вынесли приговоры.

Как отмечает издание, меньше всего известно о 22-летнем Антоне Лысове, которого задержали и отправили в СИЗО в октябре 2021-го. Он подозревается в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном организованной группой либо повлекшем по неосторожности смерть или причинение особо крупного ущерба. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Больше о деле Лысова практически ничего неизвестно.

Ранее новый посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что всем задержанным в республике российским гражданам будет оказана помощь.