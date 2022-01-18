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Грызлов пообещал помощь Сапеге и Дудникову

Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов: посольство окажет помощь россиянам
София Сапега

София Сапега. Кадр: @zheltyeslivy

Посольство окажет помощь россиянам Софии Сапеге и Егору Дудникову, против которых в Белоруссии были возбуждены уголовные дела, пообещал в интервью ТАСС новый посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Грызлова спросили, какой стратегии будет придерживаться посольство по делам Сапеги, Дудникова и других россиян и есть ли шанс, что они будут освобождены или поедут отбывать наказание на родину.

«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства. И степень внимания к таким гражданам не находится в прямой зависимости от общественного резонанса», — заявил Грызлов.

По его словам, в отношении всех российских граждан действует единый подход. «Речь о предоставлении правовой защиты их законных прав и интересов, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договоренностей, другой посильной помощи. Этими принципами мы и будем руководствоваться», — заключил Грызлов.

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25 октября

Россиянка София Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс, и самолет экстренно сел в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Сапегу обвиняют в создании Telegram-каналов, которые дискредитировали белорусскую власть и разжигали социальную рознь. Ее дело направлено в суд.

Егор Дудников также был задержан в мае. Ему вменили озвучку роликов для белорусской оппозиции во время массовых протестов. 27 декабря суд приговорил 21-летнего россиянина к 11 годам колонии усиленного режима по обвинению в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности.

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София Сарджвеладзе
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