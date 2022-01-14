Дело россиянки Сапеги поступило в белорусский суд

Уголовное дело против россиянки Софии Сапеги поступило в Гродненский областной суд. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Белоруссии.

Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Как утверждает Генпрокуратура, Сапега вместе с группой людей создала и администрировала несколько Telegram-каналов, которые дискредитировали белорусскую власть и разжигали социальную рознь. Их деятельность также была направлена на «организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан».

В Telegram-каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, судьи и журналисты. После этого они и их близкие стали получать угрозы, а в отношении некоторых были совершены преступления, утверждает Генпрокуратура.

За свои действия Сапега получала вознаграждение, считает обвинение. Она пользовалась iPhone 12 Pro Max и ноутбуком Apple Macbook Air.

В Генпрокуратуре добавили, что Сапега заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, выполнила обязательства по нему, содействовала «в изобличении других соучастников противоправных действий» и «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

Ранее Сапега написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко.

23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. В числе пассажиров были Сапега и создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, их задержали сразу после приземления. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.