Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Дело россиянки Сапеги поступило в белорусский суд

Уголовное дело россиянки Софии Сапеги рассмотрит Гродненский областной суд

Фото: Reuters

Уголовное дело против россиянки Софии Сапеги поступило в Гродненский областной суд. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Белоруссии.

Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Как утверждает Генпрокуратура, Сапега вместе с группой людей создала и администрировала несколько Telegram-каналов, которые дискредитировали белорусскую власть и разжигали социальную рознь. Их деятельность также была направлена на «организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан».

В Telegram-каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, судьи и журналисты. После этого они и их близкие стали получать угрозы, а в отношении некоторых были совершены преступления, утверждает Генпрокуратура.

За свои действия Сапега получала вознаграждение, считает обвинение. Она пользовалась iPhone 12 Pro Max и ноутбуком Apple Macbook Air.

Материалы по теме:
Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Дотянулся до небес.Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
26 мая
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии. Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии.Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
26 мая

В Генпрокуратуре добавили, что Сапега заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, выполнила обязательства по нему, содействовала «в изобличении других соучастников противоправных действий» и «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

Ранее Сапега написала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко.

23 мая в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. В числе пассажиров были Сапега и создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, их задержали сразу после приземления. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Лавров предупредил о планах НАТО нарастить силы у границ России
Лавров рассказал о неприемлемых требованиях Запада к России
Набиуллина назвала три главных вызова России
Кровля грузинской церкви загорелась в Москве
Стали известны подробности о новой функции WhatsApp
Лавров заявил о накопленных с 90-х претензиях к НАТО
Москва второй день подряд побила рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала года
На мусорном полигоне в Подмосковье нашли мертвым бизнесмена
В Домодедово ответили Собчак на сравнение аэропорта с помойкой
Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения в Госдуме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter