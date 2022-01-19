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Россиянин предстанет перед судом за убийство друга ножницами и лопатой

В Барабинске пьяный россиянин зарезал друга ножницами и добил лопатой

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Новосибирской области предстанет перед судом 33-летний местный житель, обвиняемый в убийстве друга ножницами и лопатой. Об этом в среду, 19 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 ноября 2021 года россияне распивали алкоголь в одном из домов в городе Барабинск. Вечеринка переросла в спор, а тот в свою очередь закончился конфликтом. Гость покинул жилище, однако хозяин не захотел заканчивать ссору. Он вышел на улицу и набросился на соперника с ножницами, которыми нанес несколько колющих ударов.

Когда соперник упал на снег, мужчина сходил за лопатой и двумя сильными ударами штыка добил своего оппонента. Затем он оттащил тело жертвы на обочину переулка и закидал его снегом. После обнаружения погибшего оперативники задержали подозреваемого. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 октября сообщалось, что в Кемерово молодые россияне убили нетрезвого мужчину, разбившего им бутылки с алкоголем.

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Владимир Седов
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