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Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил мир о будущих пандемиях страшнее коронавируса

Фото: Leon Neal / Reuters

В будущем мир может столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний, чем пандемия коронавируса. Такое развитие событий предрек основатель компании Microsoft Билл Гейтс, его слова передает Financial Times.

Предприниматель заявил, что опасность возникновения более страшных вирусов сохраняется. Он призвал правительства стран выделить миллиарды на борьбу со следующими эпидемиями.

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Екатерина Андреева
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