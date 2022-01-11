Билл Гейтс спрогнозировал спад коронавируса в мире

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет. Своим мнением он поделился в социальной сети Twitter.

Гейтс заявил, что вместе с волной омикрон-штамма COVID-19 системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями. Большинство тяжелых случаев болезни будет наблюдаться среди непривитых граждан, считает он. Однако Гейтс предрек спад заболеваемости коронавирусом после волны омикрона.

«После того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп», — написал он.

Бизнесмен добавил, что у существующие вакцины от коронавируса обладают двумя недостатками. У привитых сохраняется риск заразиться COVID-19, а эффективность препаратов с течением времени уменьшается.« Нужны вакцины, которые предотвращают повторное заражение и действуют в течение многих лет», — призвал он.

Глава Microsoft также высказался о происхождении инфекции. Он сослался на данные, которые подтверждают передачу вируса людям от иного биологического вида. «В будущем тоже будут вспышки болезней, произошедшие от других видов, так что мы должны инвестировать, чтобы подготовиться к ним», — подчеркнул миллиардер.

Ранее Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Он допустил, что она может завершиться в 2022 году.