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Брейвика сочли способным на повторное насилие

Судебный психиатр Русенквист: Брейвик способен вновь совершить насильственные действия

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик способен повторно совершить насильственные действия. Преступника сочла опасным судебный психиатр Ранди Русенквист, вызванная на слушание о его досрочном освобождении в качестве свидетеля стороны обвинения, передает ТАСС.

«Я считаю, что у Брейвика тот же диагноз, который у него был все это время. Риск будущего насилия с его стороны не изменился по сравнению с 2012-2013 годами, когда я давала свою первую оценку», — заявила эксперт. Она подчеркнула, что у преступника выявили признаки аутизма, диссоциального и нарциссического расстройства.

В докладе от 2013 года Русенквист также называла Брейвика склонным к новым актам насилия. По ее мнению, он мог измениться, только если бы сильно поменял свои политические взгляды и прожил длительное время, испытывая раскаяние.

Ранее стало известно, что Брейвик поприветствовал суд по своему условно-досрочному освобождению, вскинув руку в нацистском жесте. Из заключения прокурора следовало, что преступника ни в коем случае нельзя отпускать на свободу.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

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Екатерина Андреева
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