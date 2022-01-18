Слушания по освобождению Брейвика начались с нацистского приветствия

Норвежский массовый убийца Андреас Брейвик поприветствовал суд по своему условно-досрочному освобождению, вскинув руку в нацистском жесте. Об этом пишет Reuters.

Кроме нацистского приветствия, собравшиеся в зале суда города Шиен норвежского региона Телемарк увидели плакаты с надписями «Остановите геноцид против наших белых народов» и «Гражданская война нацистов», которые ультраправый террорист принес с собой. На это судья Даг Бьорвик заявил, что не хочет видеть ничего подобного, когда говорит обвинение.

Из заключения прокурора следовало, что Брейвика ни в коем случае нельзя отпускать на свободу, поскольку даже после 21 года в тюрьме (сейчас он провел за решеткой десять лет) этот человек останется опасным для общества. Слушая эти слова, заключенный несколько раз покачал головой. В ответ, его адвокат заявил, что Брейвик все равно намерен добиться освобождения.