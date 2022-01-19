В Великобритании приготовились ввести кризисный режим из-за России

Великобритания может перейти на кризисный режим в ближайшие дни из-за обеспокоенности властей ситуацией на границе России и Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Уточняется, что соответствующее уведомление сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) страны получили ранее на этой неделе. «Это критически важная работа по формированию и обеспечению безопасности», — говорилось в поручении. Как отметил собеседник издания, власти Великобритании допускают, что «российская агрессия» может перерасти в столкновение.

Переход на кризисный режим приведет к тому, что чиновники и дипломаты в первую очередь будут заниматься вопросами политики в отношении России и Украины, а также прорабатывать реакцию Великобритании на рост потенциальной напряженности. По словам источника, некоторые сотрудники уже переведены на работу по планированию на случай непредвиденных обстоятельств.

В то же время подчеркивается, что подобный режим не означает, что британские власти уверены в неизбежности военного вторжения России на Украину.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин (Tony Radakin) разработал план военных действий на случай «вторжения» России на Украину и представил его правительству страны. Он отметил, что дал министрам «военный выбор» в ответ на возможное вторжение России, не уточнив подробности представленного плана.