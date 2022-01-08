В Великобритании разработали план на случай «вторжения» России на Украину

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин (Tony Radakin) разработал план военных действий на случай «вторжения» России на Украину и представил его правительству страны. Об этом он рассказал в первом на своем посту интервью газете The Times.

Радакин заявил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. Он отметил, что дал министрам «военный выбор» в ответ на возможное вторжение России, не уточнив подробности представленного плана.

Кроме того, в том же интервью Радакин рассказал, что Великобритания намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за наличия данного вида вооружений у России. Подобные планы он объяснил растущей военной мощью России.

Лондон и Вашингтон

В четверг, 6 января, министры обороны США Ллойд Остин и Великобритании Бен Уоллес провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели «вопросы наращивания военной мощи России на границах Украины». Кроме того, они «взаимно поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины», отметив их непоколебимость.

Пентагон подчеркнул, что Остин «поблагодарил Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность». Переговорщики также согласились «продолжать свою тесную координацию».

Переговоры с НАТО

12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, главной темой переговоров станут вопросы европейской безопасности, в том числе и ситуация вокруг Украины. Об этом заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Я созвал заседание Совета Россия — НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины, а также вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

По его словам, о важности диалога и переговоров с Россией свидетельствует тот факт, что военный потенциал и риторика России, а также события в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м якобы указывают на риск возникновения нового военного конфликта в Европе. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО настроена на проведение плодотворного диалога с Россией, однако идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается.

О том, что Украина станет центральной темой переговоров, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, это объясняется тем, что существующий кризис начался с действий России в отношении Украины. На каждом форуме США подчеркнут, что агрессия против Украины будет иметь последствия, отметил он. Также Блинкен добавил, что любая дипломатическая работа должна происходить в «атмосфере деэскалации».

Зеленский и Байден

2 января президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пообещал, что Вашингтон и его союзники дадут решительный ответ при «вторжении» России на территорию Украины.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение на Украину. Он подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины Белый дом

В свою очередь Зеленский рассказал, что обсудил с президентом США действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине. «Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений», — отметил украинский лидер, добавив, что он ценит «непреклонную поддержку Украины».

Байден, Путин и санкции

30 декабря с американским лидером говорил президент России Владимир Путин. После этого Байден заявил, что предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину и о высокой цене, которую может за это заплатить Россия. При этом в ходе разговора Байден не прокомментировал прямо действия России, за которые стране пригрозили санкциями.

Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе, и это будет высокая цена Джо Байден президент США

В ответ на это Путин пообещал разорвать отношения при введении новых санкций, а также назвал возможные меры крупной ошибкой. В результате, отметил помощник президента России Юрий Ушаков, будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям Москвы с Западом.

Наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще Юрий Ушаков помощник президента России

В Кремле заявили, что «откровенный» разговор Путина и Байдена стал полезным для обеих сторон. В пресс-службе ведомства отдельно отметили, что российский лидер дал «исчерпывающий ответ» на возможность принятия США новых санкций против России.

Вместе с тем, по словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, американские власти надеются, что вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины не придется, поскольку Москва «хорошо представляет, что имеется в виду под мерами, которые последуют» в случае эскалации ситуации на Украине, однако объявлять о них публично американская сторона не планирует.

В декабре Bloomberg сообщал, что США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. По информации агентства, санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Сдерживание «агрессии»

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Так, Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анналеной Бербок, и Жаном-Ивом Ле Дрианом. Во время разговора главы ведомств подтвердили готовность взыскать с Москвы высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.