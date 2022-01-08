Великобритания начнет разработку гиперзвукового оружия по примеру России

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что страна намерена начать разработку гиперзвукового оружия из-за наличия данного вида вооружений у России. Он рассказал об этом в интервью газете The Times.

«У нас нет их (гиперзвуковых ракет — прим. «Ленты.ру»), мы должны обладать ими», — сказал он, объяснив подобные планы страны растущей военной мощью России.

24 декабря президент России Владимир Путин рассказал о состоявшемся залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон». «Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», — отметил Путин.