Украину пообещали сделать центральной темой контактов США и НАТО с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Украина будет центральной темой контактов США, НАТО и России. Он заявил об этом журналистам в пятницу, 7 января, его цитирует РИА Новости.

«Украина — центральный вопрос повестки», — сказал Блинкен.

По его словам, это объясняется тем, что существующий кризис начался с действий России в отношении Украины. На каждом форуме США подчеркнут, что агрессия против Украины будет иметь последствия, отметил он. Также Блинкен добавил, что любая дипломатическая работа должна происходить в «атмосфере деэскалации».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает страны, которые поддерживают близкие отношения с Москвой, повлиять на Россию в целях деэскалации ситуации вокруг Украины.

12 января пройдут переговоры по вопросам европейской безопасности в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Главной темой на переговорах станут вопросы европейской безопасности, особенно ситуация на Украине.