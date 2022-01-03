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Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президент Украины Зеленский обсудил с лидером США Байденом сохранение мира в Европе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с американским коллегой Джо Байденом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Зеленского, с президентом США он обсудил действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине. «Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений», — отметил украинский лидер, добавив, что он ценит «непреклонную поддержку Украины».

Ранее Байден заявил о готовности Вашингтона и их союзников к ответным мерам в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Лидеры двух стран выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей недели с двустороннего диалога США и РФ по стратегической стабильности в Женеве 10 января. Американский лидер также выразил поддержку мерам по укреплению доверия и деэскалации напряженности на Донбассе.

Марина Совина
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