Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с американским коллегой Джо Байденом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Зеленского, с президентом США он обсудил действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине. «Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений», — отметил украинский лидер, добавив, что он ценит «непреклонную поддержку Украины».

Ранее Байден заявил о готовности Вашингтона и их союзников к ответным мерам в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Лидеры двух стран выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей недели с двустороннего диалога США и РФ по стратегической стабильности в Женеве 10 января. Американский лидер также выразил поддержку мерам по укреплению доверия и деэскалации напряженности на Донбассе.