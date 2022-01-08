В Британии подготовили план действий на случай «вторжения» России на Украину

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин (Tony Radakin) подготовил план военных действий на случай «вторжения» России на Украину. Он рассказал, что представил соответствующий план правительству страны, в интервью газете The Times.

В первом на своем посту интервью Радакин отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе.

Ранее сообщалось, что министры обороны США Ллойд Остин и Великобритании Бен Уоллес провели телефонный разговор, в ходе которого выступили за суверенитет и территориальную целостность Украины.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия способна устроить провокацию для того, чтобы потом применить военную силу против Украины. Перед этим официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал страны, которые поддерживают близкие отношения с Москвой, повлиять на Россию в целях деэскалации ситуации вокруг Украины.

