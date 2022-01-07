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В США заявили о способности России на провокацию против Украины

Госсекретарь США Блинкен: не следует удивляться, если Россия устроит провокацию на Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия способна устроить провокацию для того, чтобы потом применить военную силу против Украины. Его слова в пятницу, 7 января, приводит ТАСС.

Выступая в Госдепе, Блинкен призвал не удивляться в случае «подвоха».

«Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно», — сказал он.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает страны, которые поддерживают близкие отношения с Москвой, повлиять на Россию в целях деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, в последние недели Вашингтон активно взаимодействовал с широким кругом своих партнеров по НАТО и европейских союзников по поводу озабоченности наращиванием Россией военного присутствия у украинской границы.

12 января пройдут переговоры по вопросам европейской безопасности в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, эта повестка предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон.

Марина Совина
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