Россиянина заподозрили в контрабанде наркотиков из-за заказа лекарства в сети

Жителя Новокузнецка заподозрили в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессанта в сети. Об этом 28-летний Ренал Аквила рассказал РИА Новости.

Он объяснил, что страдает психическим заболеванием более десяти лет. Единственное средство, которое ему помогало — бупропион — с 2016 года исключен из государственного реестра лекарств, однако в списки запрещенных и наркотических препарат не внесли.

Мужчина заказал лекарство в Индии, а при получении этой посылки на почте задержали его мать, она может проходить по делу как соучастница. Самому Аквиле может грозить до 20 лет тюрьмы.

В 2019 году с аналогичной ситуацией столкнулась жительница Екатеринбурга Дарья Беляева. Ее задержали, когда она пошла на почту за посылкой. Эксперты тогда сочли, что бупропион — «продукт формальной замены атома водорода в третьем положении ароматического кольца эфедрона на атом хлора, а также трех атомов водорода метильной группы при атоме азота эфедрона на три одновалентных заместителя», а вот эфедрон в России запрещен.

В ноябре 2019 года обвинение с россиянки сняли, но следствие посчитало, что девушка совершила уголовное преступление, «не осознавая своих действий», и ее захотели отправить на принудительное лечение. Суд оправдал Беляеву лишь в декабре 2021 года.