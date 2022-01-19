ФСБ доставила в полицию замминистра транспорта Владимира Токарева

Заместителя министра транспорта Владимира Токарева сотрудники ФСБ доставили в управление полиции на транспорте по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции. Об этом в среду, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пока что процессуальный статус Токарева не обозначен. Но источник агентства утверждает, что занимаются этим делом сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.

Токарев исполняет обязанности замминистра транспорта с января 2021 года — он был переназначен на эту должность, так как весной 2020 года был на должности «заместитель Министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта». В свою очередь до этого назначения и впервые замминистра транспорта он был назначен в 2018 году.