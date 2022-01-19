Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыта причина задержания ФСБ замглавы Минтранса Токарева

ТАСС: ФСБ задержала замминистра транспорта по делу о коррупции
Начало событий в новости ФСБ доставила в полицию замминистра транспорта Владимира Токарева

Фото: Министерство транспорта России

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева сотрудники ФСБ задержали по уголовному делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, раскрыв причину задержания чиновника.

По его словам, Токарев подозревается в совершении преступления. Уголовное дело не связано с его работой в Минтрансе.

Ранее 19 января сообщалось, что его доставили в управление полиции на транспорте по Центральному федеральному округу для проведения следственных действий.

Токарев исполняет обязанности замминистра транспорта с января 2021 года — он был переназначен на эту должность, так как весной 2020 года был на должности «заместитель Министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта». В свою очередь до этого назначения и впервые замминистра транспорта он был назначен в 2018 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Сериал по «Властелину колец» обзавелся полным названием
Украинский журналист Гордон сообщил об обстреле его офиса
Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса
Россиянку лишили дома за долги сотен чужих людей
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Пять российских фильмов попали в программу Берлинского фестиваля
Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет «Зенита» для успехов в Европе
Крупнейшие авиакомпании мира отменили часть рейсов в США из-за вышек 5G
Раскрыт первый девайс Samsung с «монобровью»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter