Раскрыта причина задержания ФСБ замглавы Минтранса Токарева

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева сотрудники ФСБ задержали по уголовному делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, раскрыв причину задержания чиновника.

По его словам, Токарев подозревается в совершении преступления. Уголовное дело не связано с его работой в Минтрансе.

Ранее 19 января сообщалось, что его доставили в управление полиции на транспорте по Центральному федеральному округу для проведения следственных действий.

Токарев исполняет обязанности замминистра транспорта с января 2021 года — он был переназначен на эту должность, так как весной 2020 года был на должности «заместитель Министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта». В свою очередь до этого назначения и впервые замминистра транспорта он был назначен в 2018 году.