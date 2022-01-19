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Французская гаубица совершила рекордный выстрел

Французская гаубица CAESAR совершила рекордный выстрел и поразила цель на расстоянии 46 км

Кадр: Raytheon

Французская самоходная артиллерийская установка (САУ) CAESAR совершила рекордный выстрел. Гаубица на колесном шасси поразила две цели на расстоянии более 46 километров, что является рекордом для этой САУ. Машина использовала снаряд Excalibur. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на компанию Raytheon Missiles & Defense.

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Испытания провели компании Raytheon Missiles & Defense и Nexter совместно с армией США. Тестовые стрельбы продемонстрировали совместимость CAESAR с активно-реактивными снарядами Excalibur.

В публикации отметили, что ранее американские военные испытали САУ CAESAR, которая может заменить буксируемую гаубицу M777A2. Армия США планирует разместить в Европе артиллерийские установки на колесном шасси.

В декабре источники в Минобороны России сообщили, что государственные испытания САУ «Коалиция-СВ» планируют завершить в 2022 году. Машину могут принять на оснащение до декабря 2022 года.

В ноябре начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что «Коалиция-СВ» получит новый снаряд. Высокоточный боеприпас действует по принципу «выстрелил и забыл».

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Даниил Иринин
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