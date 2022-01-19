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Российского депутата вызвали в прокуратуру из-за фото с котами

В Санкт-Петербурге депутата Нелли Вавилину вызвали в прокуратуру из-за фотографии с котами

Фото: из личного архива Нэлли Вавилиной / Информационное агентство «Znak»

Главе муниципального образования Гавань на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Нелли Вавилиной пришлось давать объяснения в прокуратуре из-за фотографии с котами. Об этом пишет Znak.com.

Жалобу на российского депутата по неизвестным причинам написала жительница соседнего муниципалитета.

«Меня вызвали в прокуратуру и стали задавать вопросы, состою ли я в браке или отношениях и почему на фото другого человека мои коты», — рассказала Вавилина.

Она добавила, что сотрудники прокуратуры уточнили, как зовут каждого кота с фотографии. Депутат не смогла узнать, в чем суть обвинений и какие претензии к ней были у заявителя. Жалобу жительницы соседнего муниципалитета Вавилиной не показали.

Нелли Вавилина выдвигалась в Заксобрание Санкт-Петербурга на выборах в 2021 году. Она проиграла Константину Чебыкину из «Единой России», после чего обратилась в суд с требованием признать незаконными результаты выборов.

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Анастасия Шейкина
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