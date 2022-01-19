СПЧ раскритиковал полицию Сургута после проверки суицидов медсестер в больнице

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова раскритиковала сургутскую полицию после того, как правоохранители не выявили нарушений в ходе проверки двух суицидов медсестер в местной больнице. Об этом в среду, 19 января, сообщает URA.RU.

По словам Ахмедовой, полиция провела проверку после двух самоубийств медсестер в больнице и не выявила никаких нарушений. Член СПЧ отметила, что в деле «нужно хорошее журналистское расследование, оно без следователей может ответить на многие вопросы».

Ранее сообщалось, что в сургутской клинической травматологической больнице совершила суицид работавшая там медсестрой женщина; ее коллега через два месяца также свела счеты с жизнью. Супруг одной из погибших написал заявление в полицию: россиянин указал, что действия старшей медсестры отделения привели к трагедии.

После месяца проверки по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ полиция ответила мужчине, что нарушений нет, и отказала в возбуждении уголовного дела. В то же время вдовец уверен, что старшая медсестра систематически вела себя с подчиненными абсолютно по-хамски.

Стоит отметить, что параллельно дело изучает Следственный комитет России (СКР), и следователи уже возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Расследование находится под личным контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.