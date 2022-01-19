Пекинский оргкомитет предупредил олимпийцев о наказании за нарушения законов КНР

Представитель пекинского олимпийского оргкомитета во время онлайн-брифинга предупредил спортсменов о недопустимости высказываний на острые социальные и политические темы в ходе Олимпиады. Об этом сообщает South China Morning Post.

Заместитель генерального директора департамента международных отношений пекинского оргкомитета Ян Шу добавил, что олимпийцы должны соблюдать правила Олимпийской хартии и национальные законы Китая во время Игр. «Любое поведение или выступления, противоречащие спортивному духу и особенно китайским законам и правилам, также подлежат наказанию», — заявил Шу.

Австралийский правозащитник Крейг Фостер считает, что китайские спортсмены должны быть взбешены такой позицией официальных властей, ведь Коммунистическая партия Китая (КПК) стремится ограничить их голос. Правозащитники из КНР в свою очередь предостерегли участников соревнований от провокационных высказываний и нарушений, чтобы обеспечить их безопасность.

На брифинге китайский представитель аргументировал свою позицию тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) тоже имеет наказания за нарушения правил, которые запрещают «любые демонстрации, а также политическую, религиозную или расовую агитацию» во время Игр. В руководящих документах Комиссии МОК говорится, что любое нарушение этих правил будет рассматриваться национальным олимпийским комитетом страны спортсмена, затем международной федерацией и, наконец, МОК. Решение о дисциплинарном наказании будет приниматься в каждом конкретном случае.

18 января Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил о попытках Госдепа США дискредитировать Олимпиаду в Пекине. Глава разведслужбы также напомнил о том, что Вашингтон использовал такие же методы накануне зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не видит серьезных рисков в проведении зимней Олимпиады в Пекине с учетом строгих эпидемиологических мер и иных шагов, предпринятых китайскими властями в преддверии соревнований.