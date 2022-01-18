Нарышкин рассказал о попытках Вашингтона дискредитировать пекинскую Олимпиаду

Госдепартамент США предпринимает попытки по дискредитации Олимпиады в Пекине, что противоречит духу олимпийского движения. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС .

Нарышкин рассказал, что СВР располагает данными по развернутой Вашингтоном и его союзниками масштабной информационной кампании по вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады.

«Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине. Главную роль в этих действиях играет Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, который координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ», — заявил директор СВР.

Глава разведслужбы напомнил о том, что Госдеп США использовал такие же методы накануне зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. «Признаться, ничего нового в этой практике мы не усматриваем», — добавил Нарышкин.

Директор подчеркнул, что идея дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине по своей сути бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения и девизу «спорт вне политики».

17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к визиту Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. Он отметил, что поездка будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что, «пока Китай и Россия вместе, международный порядок нарушен не будет». Дипломат считает, что отношения между странами являются образцом для всего мира, особенно в сфере борьбы с пандемией COVID-19.