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В Кремле рассказали о подготовке к визиту Путина на открытие Пекинской олимпиады

Песков: поездка президента Путина в Пекин будет зависеть от эпидемиологической обстановки

Фото: Thomas Peter / Reuters

Кремль обсуждает с китайскими властями вопрос обеспечения санитарной безопасности в ходе поездки президента России Владимира Путина на церемонию открытия Пекинской олимпиады, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщили РИА Новости.

Песков рассказал, что решение о подготовке проведения поездки в Пекин будет зависеть от эпидемиологической обстановки и распространения омикрон-штамма COVID-19 в Китае. Он выразил надежду, что визит состоится согласно намеченным планам.

«Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами», — заявил пресс-секретарь президента.

31 декабря глава МИД КНР Ван И заявил, что «пока Китай и Россия вместе, международный порядок нарушен не будет». Дипломат считает, что отношения между российским и китайским народом являются образцом для всего мира, особенно в сфере борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее также стало известно, что Москва и Пекин в ходе переговоров лидеров двух государств обсуждают попытки Запада вмешаться в дела других стран и «вбить клин» между российской и китайской сторонами.

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Дмитрий Сотак
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