Ученые выявили особенности долгого коронавируса у детей

Группа ученых из Дании выявила особенности протекания долгого коронавируса у детей. Результаты исследования опубликованы на сайте SpringerLink, передает газета «Известия».

Специалисты отнесли к долгому коронавирусу случаи, когда симптомы сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой фазы болезни, а также когда более трех месяцев наблюдались проявления постковидного синдрома. В исследовании приняли участие около 30 тысяч детей, половина из которых переболели, а остальные вошли в контрольную группу.

Среди детей до 5 лет симптомы COVID-19 более четырех недель испытывали 17,6 процента от общего количества. Среди детей от 6 до 17 лет таких оказалось уже 28,2 процента. Самыми распространенными проявлениями долгого коронавируса у детей оказались усталость, потеря запаха и потеря вкуса. В результате ученые сделали вывод, что симптомы у детей могут сохраняться от одного до пяти месяцев.

Ранее главный педиатр Московской области, главврач Центр неонаталогии Нисо Одинаева предупредила, что у перенесших COVID-19 детей могут развиться сахарный диабет и другие опасные воспаления, такие как язвенный колит и синдром истощения. В частности, многие дети жалуются на усталость и плохое настроение.