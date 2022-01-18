Российский врач предупредила об опасном последствии у детей после COVID-19

У перенесших COVID-19 детей могут развиться сахарный диабет и другие опасные воспаления, такие как язвенный колит и синдром истощения. Такое предупреждение сделала в разговоре с URA.ru главный педиатр Московской области, главврач Центр неонаталогии Нисо Одинаева.

Она напомнила, что маленькие пациенты, как и взрослые, сталкиваются с различными опасными последствиями коронавируса. Многие дети, по ее словам, жалуются на усталость и плохое настроение.

В свою очередь врач-педиатр, популяризатор медицины, автор блога «Доктор Аннамама» Анна Левадная отметила, что в группе риска среди детей находятся хронические больные. «Более тяжелое течение COVID-19 все-таки характерно для взрослых и детей из группы риска, это ребята с тяжелыми хроническими заболеваниями в стадии обострения, онкологией», — пояснила врач.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что заражение омикрон-штаммом коронавируса выглядит более опасным для детей старше 12 лет и до трех лет, чем разновидность дельта. Эксперт напомнил, что ранее COVID-19 так активно детей не поражал. Кроме того, Тимаков подчеркнул, что пожилые люди имеют тот же процент осложнения из-за омикрона, как и было до этого.