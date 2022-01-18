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Российский вирусолог сравнил степень опасности дельты и омикрона для детей

Вирусолог Тимаков назвал омикрон-штамм более опасным для детей старше 12 лет, чем дельта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Заражение омикрон-штаммом коронавируса выглядит более опасным для детей старше 12 лет и до трех лет, чем разновидность дельта. Таким образом сравнил степень опасности заражения для несовершеннолетних врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Эксперт напомнил, что ранее COVID-19 так активно детей не поражал. Кроме того, Тимаков подчеркнул, что пожилые люди имеют тот же процент осложнения из-за омикрона, как и было до этого.

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Омикрон особенно угрожает еще и тем лицам старше 70 лет, которые отказались от вакцинации, добавил врач.

Уточняется, что в мире с начала пандемии COVID-19 заразились около 328,1 миллиона человек, свыше 5,5 миллиона умерли. По информации оперативного штаба, в России сейчас выявлено 10 834 260 случаев заражения, выздоровели 9 878 371 человек, скончались 321 990.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что лабораторные исследования японских ученых показали, что главной целью омикрон-штамма коронавируса являются клетки слизистых верхних дыхательных путей в организме человека — в них он лучше всего размножается.

Он пояснил, что в легких омикрон, по сравнению со штаммом дельта, развивается значительно хуже, что может «частично объяснять низкую патогенность омикрон-линии».

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Анна Щербакова
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