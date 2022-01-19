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Россию обвинили в желании захватить «кусок» Украины

Daily Mail со ссылкой на разведку Британии: Россия попытается захватить «кусок» Украины

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Россия не ограничится локальной операцией, а попытается захватить максимально большой «кусок» Украины. На это в том числе указывают учения ВС РФ, которые проводятся в Белоруссии. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на разведслужбы Великобритании.

Разведданные, полученные британской стороной, указывают на подготовку крупного вторжения. В связи с этим источники газеты обвинили Москву в стремлении развязать полномасштабную войну, в которой могут пострадать и мирные жители.

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«Мы твердо убеждены, что власти России предпочтут начать полномасштабное вторжение, а не ограниченное наступление. В каком-то смысле они могли бы захватить как можно большую часть Украины, потому что последствия будут одинаковы [в любом случае]», — считают в Британии. Среди последствий возможного вторжения — экономические санкции.

Американские власти также считают, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. При этом Москва отрицает все обвинения.

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Виктория Кондратьева
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