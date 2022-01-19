В Госдепе увидели возможность нападения России на Украину из Белоруссии

Американские власти утверждают, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США высокого ранга.

Как полагают в ведомстве, возможность напасть на Украину с северного направления появится у Москвы благодаря предстоящим совместным учениям России и Белоруссии. Представительница Госдепартамента пояснила, что сообщения о переброске войск вызывают опасения на фоне напряженной ситуации на российско-украинской границе. По ее мнению, для белорусов причастность страны к такому нападению будет совершенно неприемлемой.

И нет сомнений, что Белоруссия все больше играет дестабилизирующую роль в регионе. представитель Госдепа США

Меняя законы

Сотрудница американского ведомства выразила мнение, что проект обновленной Конституции Белоруссии также может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил России. «Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа», — подчеркнула она.

Проект поправок в Конституцию Белоруссии был опубликован 27 декабря. Согласно документу, президент Белоруссии сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных беспорядков». Кроме того, после принятия новой Конституции Белоруссия потеряет статус нейтральной и безъядерной державы.

Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что процесс изменений в Конституции ему «абсолютно не нужен». Обновленная версия белорусской конституции содержит дополнительные ограничения на президентский срок, а также положения о Великой Отечественной войне. Голосовать за или против принятия поправок гражданам Белоруссии предстоит во второй половине февраля.

Старые заявления

В ходе брифинга чиновница напомнила, что в ноябре 2021 года Лукашенко уже затрагивал тему размещения ядерных вооружений. По ее мнению, к подобным словам белорусского лидера необходимо всем отнестись внимательно.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американские ракеты могут появиться в Восточной Европе, если Германия откажется разместить их на своей территории. В ответ на это Лукашенко пригрозил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров оправдал слова Лукашенко о ядерном оружии безрассудной политикой Запада. Дипломат отметил, что на месте Запада посчитал бы подобные заявления очень серьезным предостережением.

Союзная решимость

Ранее сообщалось, что российские войска уже начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. По словам начальника Департамента международного военного сотрудничества Олега Воинова, предстоящая проверка пройдет на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Белоруссии.

Проверка сил будет состоять из двух этапов, первый из которых продлится до 9 февраля. До этого времени российские войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач. Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках состоятся совместные учения «Союзная решимость — 2022». Как пояснил Лукашенко, военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.