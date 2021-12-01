Лавров оправдал слова Лукашенко о ядерном оружии безрассудством Запада

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности разместить российское ядерное оружие в Белоруссии — это предостережение странам Запада. Цитату дипломата приводит РИА Новости.

«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад», — оправдал слова Лукашенко Лавров. При этом дипломат не раскрыл, считает ли такие заявления воплотимыми в реальность.

Белорусский президент пригрозил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. О планах переместить американские ядерные системы «восточнее», в случае если от их размещения откажется Германия, ранее рассказывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом в июле 1993 года Белоруссия официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добровольно отказавшись от систем, оставшихся после распада СССР.